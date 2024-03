Anuncian protestas en todo el Caribe por alzas en las tarifas de energía

“Como alcalde mayor de Cartagena, respaldo cualquier audiencia pública que se convoque para adoptar decisiones definitivas para reducir las tarifas de energía en el Caribe; lo que no respaldo es que se politice un asunto eminentemente técnico con propósitos resolutivos y que busca aliviar el bolsillo de las comunidades afectadas”, aseguró Turbay. Lea también: Fecha de la “jornada de lucha” contra tarifas de energía en la región Caribe

“Si el deseo del presidente Gustavo Petro es ambientar una constituyente, está en todo su derecho, pero no estoy de acuerdo con que use este tipo de escenarios para promoverla. Conmigo no contarán para eso. Si vamos a dialogar, concertar y tomar decisiones de fondo para reducir las tarifas de energía, perfecto, asisto; de lo contrarío, con mucha pena, me abstengo”, añadió.