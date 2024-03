Dumek, en desacuerdo con uso de cumbre energética para fines “constituyentes”

“Si vamos a dialogar, concertar y tomar decisiones de fondo para reducir las tarifas de energía, perfecto, asisto; de lo contrario, con mucha pena, me abstengo”, añadió el alcalde, subrayando su disposición a colaborar en soluciones concretas y efectivas para el problema de las altas tarifas energéticas en la región.

“No es una advertencia, ni una amenaza. Es una posición que expreso con toda la firmeza que me caracteriza”, declaró Turbay Paz, marcando distancia con la intención del presidente Gustavo Petro de vincular la discusión energética con una agenda constituyente. Lea aquí: “No permitiremos abusos en Semana Santa”: Distrito tras cobro excesivo a turistas

No es una advertencia, ni una amenaza. Es una posición que expreso con toda la firmeza que me caracteriza. El @MinEnergiaCo anunció que por orden presidencial, se realizará otra Cumbre Energética después de #SemanaSanta , pero con un propósito "constituyente". Como alcalde...

Es de anotar que el viernes 22 de marzo en el encuentro previsto en Cartagena, para hablar sobre el alza en las tarifas de energía en el Caribe, dejó a los asistentes descontentos debido al desplante del presidente Petro, el cual generó disgustos y distintas reacciones, entre esas la del alcalde Dumek Turbay.

“Me voy muy aburrido, porque lo que necesitamos frente al aumento de las tarifas de energía es una solución a corto plazo”, indicó el mandatario.

Posteriormente, a través de su cuenta de “X”, Turbay lamentó la ausencia de la mayoría de gobernantes locales, y del mismo presidente, ya que consideraba que el encuentro era una instancia ideal y definitoria para buscar soluciones inmediatas al flagelo.

“Tenía, a parte de proponerle al Gobierno soluciones al alza constante en la tarifas de energía en el Caribe, otros tres temas donde es necesaria su concurrencia: primero, la seguridad ciudadana, segundo, el Proyecto del Canal del Dique, y tercero, el Proyecto de Protección Costera de Cartagena” añadió. Siga leyendo: Así reaccionaron Yamil Arana y Dumek Turbay tras desplante de Petro

Esta no sería la primera vez que Turbay Paz decide no participar en eventos de este tipo, recordando su ausencia en la cumbre realizada el 9 de marzo en la ciudad de Sincelejo. En ese momento, el alcalde de Cartagena había expresado las discrepancias con la “agenda unidireccional” propuesta por el Ministerio de Minas y Energía, que a su juicio, no atiende las demandas específicas de las comunidades del Caribe en relación con la urgente reducción de las tarifas de energía.

“Diferimos de esta agenda unidireccional que no responde a las peticiones que desde nuestros territorios estamos haciendo al Gobierno Nacional”, manifestó Turbay Paz en un mensaje publicado en X el pasado 7 de marzo, subrayando la necesidad de “acciones y decisiones definitivas e INMEDIATAS y no paliativos centralistas a largo plazo”. señaló en la red social de X. Siga leyendo: Así reaccionaron Yamil Arana y Dumek Turbay tras desplante de Petro