Así va el proceso para demoler el Aquarela

Cartagena aún no cierra el capítulo Aquarela. Si bien la Alcaldía de Cartagena ya firmó en agosto pasado el convenio de restitución de espacio público con el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd) para tramitar la demolición de la torre, con el apoyo técnico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), han surgido nuevas críticas e inquietudes. Lea: La relación entre Aquarela y las demoliciones futuras en Cartagena

El director de la Andje, Camilo Gómez, criticó el lunes la lentitud con que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) viene manejado el proceso para definir las acciones necesarias que permitan demoler la torre, que está a escasos 200 metros del Castillo San Felipe.

“Yo sueño y tengo pesadillas con Aquarela más que la Unesco porque estamos en el proceso con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el Ministerio de Cultura y con la Alcaldía de Cartagena. El balón está en las manos de la Ungrd y la verdad a aveces es desesperante el tema de la lentitud absoluta en el desarrollo de este tipo de procesos. Hay que hacer la consultoría para saber cómo se tumba -la torre- y parece que los expertos que hay son excesivamente restringidos. Yo dije que hay que acudir incluso a Indumil, que son los explosivistas más conocidos que tenemos y de primera línea”, dijo.

Gómez reiteró que “están todas las condiciones jurídicas”, pero no entiende la lentitud del proceso. “Me voy a reunir con el presidente Iván Duque para ponerle máximo acelerador al tema”. Lea: Aquarela y el drama detrás de las familias afectadas

Lo mismo piensa el alcalde de Cartagena, William Dau, quien en diálogo con El Universal dejó claro que no puede tumbar el edificio solo y que ya tiene entre “ceja y ceja” a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Todo el mundo me dice: ‘ajá alcalde, ¿y Aquarela para cuándo? Les he dicho que no puedo tumbar Aquarela para entrar a responder yo solo. Eso tiene que ser compartiendo responsabilidad con el Ministerio de Cultura y la Ungrd es quien tiene que decir cómo se realizará ese proceso. Yo solo no puedo hacerlo, pero allí están arrastrando los pies y ya tengo entre ceja y ceja a esta unidad”, dijo el mandatario.