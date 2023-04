¡Atención! Apelarán orden de demolición del edificio Aquarela

Reunión con el alcalde

La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora en entrevista con La W, aseguró que se reunirá con el alcalde de Cartagena “por el lío” del edificio Aquarela. Advirtió que cualquier solicitud “no va a suspender la orden de demolición de la edificación”. También le puede interesar: “Ya tenemos a quien demandar”: compradores de Aquarela

Incertidumbre

Vecinos de la edificación están en la incertidumbre por lo que pueda suceder con el edificio Aquarela. Aseguran que el Distrito los ha olvidado. “Pensamos que el Distrito, en cabeza del alcalde Dau ha dejado a un lado a los vecinos y a toda la ciudadanía cartagenera porque no es posible que no quieran invertir en la demolición. Él no tiene que pagar el dinero sino la mitad y es peor que no se haga porque en el barrio aumenta la inseguridad”, indicó Marcos Tous, líder de Torices.

Y continuó: “Le rogamos que de manera inmediata acoja la sentencia y haga todos los trámites para que demuelan ese edificio. Ya hay una orden judicial para demolerlo para que se haga un complejo habitacional acorde a la normativa de la Unesco”.