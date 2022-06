¡Atención! Cancelan corralejas en el corregimiento de Bayunca

Y continuó: “Hoy martes a primera hora de la mañana se realizó una visita técnica de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, quien nos comunicó que la estructura en su revisión arrojó que no se están cumpliendo con las especificaciones s técnicas para el montaje de este tipo de escenarios. Y teniendo en cuenta el antecedente que sucedió en el departamento del Tolima, lo más conveniente es negar el permiso de las corralejas pero la comunidad puede hacer las otras actividades que tenían programadas”.

De acuerdo al dictamen de la inspección, la estructura está no cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno. La Oagrd también dejó constancia que el montaje de la estructura no aportaron los diseños ni la supervisión de la construcción por parte de un ingeniero estructural, que debe ser contratado particularmente.

Fernando Abello, director de la Oagrd, aseguró que las lluvias que han caído sobre la ciudad, han terminado por afectar aún más el terreno. “Por la época de lluvias, no es conveniente la realización de la corraleja en ese espacio. El lugar es zona inundable y el terreno presenta un alto nivel de saturación, lo que, adicionado a las fuertes lluvias que se podrían presentar esta semana por la tormenta tropical que se avecina, no es garantía de seguridad para los asistentes”, dijo.

Reacciones en Cartagena

Lo sucedido en el departamento del Tolima también ha causado eco en Cartagena. La razón es la autorización de las fiestas de corralejas de Bayunca, programadas para el 1 de julio y que se extenderán hasta el cuarto día de ese mismo mes.

“Hoy los hechos nos dan la razón y nuestro presidente electo, Gustavo Petro, nos respalda. Alcalde William Dau, en sus manos está evitar una tragedia similar a la ocurrida en El Espinal”, dijo Sergio Mendoza, concejal de Cartagena.