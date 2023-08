¡Atención! Convocan a la “desobediencia civil” por cobro en peaje de Turbaco

A partir de hoy se retomará el cobro en el peaje de Turbaco, así lo dió a conocer la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), luego que se venciera la resolución que mantenía las talanqueras arriba en dicha caseta.

“La ANI informa que se retomará el cobro de categorías III en adelante. Se suspenderá el cobro para las categorías I y II por el término de seis meses prorrogables, mientras se realizan los estudios técnicos y socioeconómicos que define la ley para evaluar la viabilidad de reubicación del peaje en el territorio o buscar soluciones alternativas para el beneficio de la comunidad de Turbaco”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Ángel Barreto, miembro del Comité Antipeajes indicó en diálogo con El Universal que no están en contra del desarrollo. “Nosotros queremos que el Ministerio de Transporte y la ANI, nos digan cuáles son las inversiones que se van a realizar en el peaje de Turbaco. Hablan de 253 kilómetros en mantenimiento y 100 de construcción, pero no les aterra que cobren seis veces el valor del kilómetro construído. La inversión no va a ser en el municipio”, dijo. Le puede interesar: Gobierno ordena reactivación de cobro en peaje de Turbaco

Y continuó: “Ellos pueden quitar la unidad funcional cero que es el mantenimiento y que se haga con el peaje de Ballestas. Nadie está en contra del desarrollo. Queremos que hablen con claridad porque lo que hacen es confundir a la gente. Vamos a estar en la vía y vamos a convocar al pueblo para que haya una desobediencia civil”.