“Bájese de aquí perrahijue#$%”: taxista agrede a pasajera en Cartagena

“Este señor está súper grosero y atrevido porque le tomé una foto a la placa del auto. Empezó a tratarme mal además porque le estoy pagando con un billete de 50 mil pesos. No le estoy pidiendo regalada la carrera, simplemente estoy con un billete de 50 y él está súper grosero, malgeniado y ofensivo. Señor, si usted es taxista debe tener vueltas, si solo tiene tres billetes de 50 debió haber cambiado hace mucho rato esos billetes, porque yo no le estoy pidiendo a usted regalada la carrera, le estoy pagando y no tiene por qué venir a tratarme de puta ni nada de eso, a usted no le incumbe nada en mi vida, no sea atrevido”, fueron las palabras de la mujer cuando el conductor regresó al carro tras cambiar el billete y darle el vuelto. El señor guardó silencio mientras la escuchaba.

Sin embargo, cuando la mujer le dijo que el lugar en el que se encuentra no es el acordado y aún falta un trayecto para llegar a su casa, el taxista se descontroló y pasó rápidamente del silencio a las vulgaridades.

- Taxista: “Tú verás si no te quieres bajar, yo ya llegué”

- Pasajera: “No, me deja en la casa”

- Taxista: “Tú verás si te bajas o me voy pa’ La Boquilla contigo mamalinda”, y se acabó. Tú te bajas aquí o me voy pa’ La Boquilla. Háblame, te bajas o me voy, y cómase un cerro de mon#$% y bájese de esta mon#$% enseguida hijuepu#$%. (Golpeando con su puño derecho el asiento del copiloto de manera fuerte)

- Pasajera: “Señor por favor, no tiene que ser tan grosero, déjeme en mi casa”.

- Taxista: “Me va a venir a huevonear malpari#$%, bájese de aquí, básese de esta mon#$%”. Me voy, me voy y la dejo aquí perrahijuep#$%. Bájese de esta mond#$%, malpari#$%, tu maldita madre, grábame hijuepu#$%.

La actitud, el grosor de las palabras y el tono obligaron a la mujer a abrir la puerta y salir de inmediato del taxi, y ahí finaliza el video.

Repudiable

Las voces de rechazo no se hicieron esperar, la mayoría pidiendo que la ciudadanía se rehuse a partir de ahora a usar los servicios del conductor.

“Es inadmisible, qué miedo, a mí me sale un tipo así en un carro y me da un infarto, me quedó inmóvil, qué palabras tan tenebrosas”, escribió una internauta.