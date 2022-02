“Más de 7 taxis se negaron a llevarme de Bocagrande a Manga por trancones”

Joaquín Torres Nieves.

Torres sostuvo que “en una de esas veces me recogió una van de servicio particular. Ya más de 7 taxis se habían negado a llevarme de Bocagrande a Manga, cuando la ley colombiana establece que un servicio público debe prestarse a todas las rutas, sin ningún tipo de excepción. Lo que más me inquieta es que de manera evidente y reiterada los taxistas no prestan el servicio, y no lo prestan para un sector que me parece que la distancia es muy mínima, que es seguro”.

“Siempre ha existido problemas de movilidad en esos sectores, pero no impiden que uno se pueda movilizar. Lo que entiendo es que los taxistas quieren movilizarse por rutas en las que su limite de velocidad no sea inferior a 30 o 40 kilómetros, lo cual me parece ilógico porque las zonas céntricas siempre tienen muchos carros”, anotó. Lea: ¿Cansado de los trancones?, esto es lo que plantea el DATT

El abogado recalcó: “He trabajado con Sincontaxcar (Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena) en años anteriores. Quiero a los taxistas, los he representado como abogado en reuniones con alcaldes, cuando se les han presentado problemas. No los estoy atacando. Quiero al gremio, pero me preocupa que una parte esté generando este problema tan grave para la ciudad, dañando el servicio, cosa que sé no es apoyada por todos los miembros”.