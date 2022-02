Continúan cuestionamientos a pico y placa de 13 horas a vehículos particulares

¿Qué trancón? ¿Qué está pasando? ¿Algún carro varado? Estas son algunas de las preguntas más comunes que se hacen cartageneros que a diario transitan por la diferentes vías de la ciudad debido a la alta congestión vehicular, que se ha acrecentado al parecer por dos factores: el nuevo pico y placa para vehículos particulares y el regreso a clases presenciales. (Lea: Fenalco rechaza los nuevos horarios del pico y placa en Cartagena)

Residentes de los conjuntos que están en el Triángulo de Desarrollo Social, cerca de la Terminal de Transporte, señalan que los trancones están ocurriendo más temprano. "En la entrada de La Carolina la congestión es común, pero ahora los trancones duran más y en horas que no eran comunes. Antes de las siete de la mañana ya no se puede transitar por estas vías porque es impresionante la congestión vehicular", dijo John Colpas, taxista.

Mauricio Navas, residente de Ciudad Jardín, señaló que el problema de movilidad en esa zona es traumático y que en muchas ocasiones los conductores no respetan a los agentes de tránsito. “De mi casa al Centro en un bus de servicio público me demoraba una hora. Ahora en ese mismo trayecto me demoro hasta hora y media. Noto que hay más carros en la calle entre las 5 a. m y 7 a. m.”, agregó.