Bazurto, con pocas ventas tras primer día de cierre

Todo controlado

“El lunes me pagaron la primera quincena, yo soy albañil y pedí permiso para venir al mercado a comprar comida porque en mi casa la nevera está vacía y acá todo es más barato, pero los policías no me dejaron pasar, la verdad es que yo sí había escuchado que el mercado lo querían cerrar pero no sabía que era a partir de hoy, ya me toca regresar al barrio y comprar por allá”, relató a El Universal el joven Willington Alcázar, residente en Nelson Mandela.

Y es que ayer el panorama en esta central de abastos era completamente distinto al acostumbrado, donde diariamente miles de personas, tanto vendedores como clientes, se aglomeraban. La pandemia del COVID-19 y su rápida propagación fue la razón de este cierre, dado que Bazurto se había convertido en uno de los principales focos de contagios de la ciudad.

“Sinceramente aquí no hubo socialización, nos tomaron por sorpresa, cómo vamos a hacer los pequeños comerciantes, los carretilleros y todos los que trabajamos aquí, nos vamos para la casa a cruzarnos de brazos, ojalá aprovechen para hacer una limpieza profunda al mercado”, añadió el minorista Manuel Medina.

El decreto establece que únicamente los establecimientos mayoristas podrán comercializar productos y que, además, están prohibidas las ventas al detal, ventas estacionarias y comercio informal en Bazurto y su zona de influencia.

Así mismo, las personas no exceptuadas no podrán circular en el mercado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y las que sí pueden deben usar tapabocas todo el tiempo.

