En medio de la pandemia, Bazurto sigue adelante

Son más de 30 años los que lleva Jairo Barrera trabajando en Bazurto. Su negocio es el de los libros y los textos escolares, pero como a muchos la pandemia le obligó a cerrar y, ahora, a reinventarse. En una época donde reina la virtualidad, ya no tiene a alguien que le compre. Ahora, montó una mini tienda naturista y dice que le ha ido mejor, teniendo en cuenta que al menos le alcanza para llevar el sustento a su familia.

“Las ventas aún no han despegado, están en un 30%, 40% y algunos en un 50% de lo que era antes. Esperamos que en el transcurso de los meses sigan subiendo porque aún tenemos muchas preocupaciones. Como yo, muchos compañeros sufren porque sus productos ya no se están comercializando, por eso necesitamos el apoyo del Distrito y del Gobierno nacional para fortalecer estos emprendimientos que nos ha tocado hacer para reinventarnos en medio de la pandemia”, explica Barrera, quien también asegura que hay muchos compañeros suyos que no han podido arrancar y reactivarse, a pesar de que ya van casi tres meses desde que fue aprobado el Plan Piloto del Mercado de Bazurto.

“Eso es lo mejor que le ha podido pasar al mercado”. Ahora quien habla es John Jairo Guiral, quien ya tiene 35 años de trayectoria como comerciante en Bazurto y ha sido testigo del crecimiento que ha tenido la plaza. Él mismo vivió en carne propia lo que es tener COVID-19 y recuperarse, por eso ahora agradece tener la oportunidad de volver a su puesto con todas las garantías para seguir ganándose la vida. (Lea aquí: El mercado de Bazurto y su nueva normalidad)

“Ahora con el aislamiento selectivo el mercado se ha reactivado más, los comerciantes también han ido disciplinándose, aquí cada quien anda con su gel y todas sus cosas. La socialización del autocuidado la hemos llevado al seno del mercado y ha funcionado porque ya no somos foco de contagio”, dice Guiral, quien también es representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Bazurto (Asocomibaz).