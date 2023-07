Buscan ayuda: Tras incendio y muerte de su madre, adulto mayor vive en ruinas

Nacer, crecer, reproducirse y morir; es el patrón establecido tradicionalmente desde tiempos remotos. No obstante ¿qué pasa si este ‘esquema’ se rompe? Es ese el temor de quienes se rehusan a envejecer en soledad, y aunque este no sea el caso de todos, si es la situación por la que atraviesa el señor Eduardo Rodríguez.

“Recién se lo llevaron para la Clínica General del Caribe, él hace días está mal, vomitando hasta sangre. Es una situación que se nos complica porque él no se deja ayudar, es un señor bastante testarudo. Yo soy el hermano y tengo casi la misma edad de él, no tengo fuerzas ni recursos para tenderle la mano. Mi mamá era quien lo ayudaba y le cuidaba la enfermedad, pero falleció el año pasado y a raíz de eso y del incendio el entró en una depresión”, contó Rafael Pinto, hermano de Eduardo a El Universal.

"Yo soy la sobrina, de verdad que nos tiene muy afectados esto. Nosotros vivimos aquí al lado, y tratamos de llevarle la comida a veces, pero él no la acepta, está en un estado en el que a veces se pone agresivo. Aquí la situación no la tenemos del todo buena, los vecinos vienen a decirnos que por qué no estamos pendiente de él, pero imagínese", contó Dayanis Pinto, sobrina del adulto mayor.