Caballistas al presidente de Cabalgar: “Sus comentarios son excluyentes”

A través de un comunicado de prensa, los participantes que se sienten excluidos expresaron lo siguiente: “García Galeano sostuvo que la Cabalgata de Las Velitas está dirigida a ‘nuestro gremio’ y se refiere a personas que vienen de diferentes lugares del país, olvidando que en Cartagena y municipios del norte de Bolívar como Turbaco, Turbana y Arjona se concentra un gran número de caballistas, criadores y expositores, que le dieron vida a esa Cabalgata en años anteriores, pero que ahora han considerado que es un absurdo cobrar entre un millón y un millón y medio (dependiendo la fecha en que compran la boleta) por participante, cuando en años anteriores no pasó de $250 mil”.

Luego de conocer y escuchar las declaraciones de Lino García Galeano, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Cartagena (Cabalgar), publicadas en un portal de la ciudad, un numeroso grupo de caballistas, algunos pertenecientes a la asociación y otros no, unidos por el amor al Caballo Criollo Colombiano, decidió responder lo que consideraron comentarios excluyentes, desafiantes e irrespetuosos por parte de quien encabeza la Junta Directiva de la organización que debe velar precisamente por el fomento equino en esta región del país. Lea: Polémica por precios para participar en Cabalgata de Las Velitas

“La única razón que han dado para elevar el precio de manera escandalosa es porque necesitan pagar unas deudas que Cabalgar se ha hecho, no sabemos si por malos manejos o desorganización en los pocos eventos que realizan, pero no es justo que pongan a los caballistas, que somos todos, a pagar. Sabemos que el presidente hizo parte de Juntas Directivas anteriores, que fue donde se originaron esas deudas entre las que está una por casi $100 millones a Las Américas”, manifestó un habitual participante del evento.

En cualquier caso, - continúa el denunciante -, “Cabalgar hace su venta y tiene la ganancia, si otro la vende o no, ya no es su asunto”.

Sobre la afirmación de que existen “revendedores de boletas”, sostienen que no es cierto, toda vez que siempre ha sido Cabalgar la que se encarga de vender las boletas y si alguien la revende es porque tuvo algún inconveniente para asistir o porque le ofrecieron más dinero y vio la oportunidad de ganarse algo, pero son algunas excepciones, ya que la Asociación hasta restringe el número de boletas que se puedan adquirir. Lea: Galería: así se vivió la cabalgata por las fiestas de La Candelaria

“No sabemos quién le dijo al señor Linio García que nosotros no cuidamos, criamos y mantenemos bien a nuestros animales, cada uno según su presupuesto, unos en pesebreras propias y otros en alquiladas, con montadores que preparan los caballos para cabalgata o para feria. Con esos comentarios demuestra que no le interesa unir al gremio, apoyar las actividades equinas ni mucho menos representar a la gran cantidad de caballistas de esta ciudad”, puntualiza el caballista. Lea: ¡Por fin! Alcaldía de Cartagena empezó las adecuaciones a la Ruta 90

Responde el organizador

Sobre las quejas, el presidente de Cabalgar, Lino García, dijo a El Universal en días pasados que: “La cabalgata tiene unos altos costos que solventar. Por eso, la misma debe ser exclusivamente para caballistas. Nos critican desde afuera por los precios de las boletas a un millón de pesos para el ingreso al evento y mucha gente se queja porque no puede pagarlas. Lo cierto es que quienes son caballistas saben que mantener un caballo es un gasto importante anualmente, por eso, aquellos que se molestan por los valores de la participación no son caballistas. Los que sí hacen parte del gremio no escatiman en pagar por participar”. Lea: Se desploma imagen de Dau y aumenta percepción de inseguridad en Cartagena

El dirigente insistió en que el año pasado cuando las boletas se vendieron a $250 mil, los “acaparadores” las compraron y las revendieron a precios altísimos. “Hubo boletas en el mercado hasta por $1.500.000”, sentenció el presidente de Cabalgar.

Y agregó: “Esa situación lo único que hace es inundar la ciudad de caballos, lo que genera que no podamos tener ningún control sobre las personas que vienen y participan. Esos detractores solo quieren que los precios sean mínimos para poder revender las boletas y hacer su negocio”.