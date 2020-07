Cae falso funcionario que prometía inscripciones en Familias en Acción

Nuevamente están los impostores al acecho para aprovecharse de las necesidades de muchos ciudadanos.

Luego de que hace dos semanas la Alcaldía de Cartagena alertara sobre personas que iban de casa en casa recogiendo dinero, documentos e información para vincular al programa Familias en Acción, en la tarde de hoy se conoció de un nuevo caso.

Se trata de un hombre que, haciéndose pasar por funcionario de la Alcaldía de Cartagena, reunió a más de 300 personas en el barrio La Candelaria exigiéndoles fotocopia de cédula, entre otros documentos, para hacerles creer que los iba a inscribir en el programa Familias en Acción.

Al parecer el sujeto estaba pidiendo sumas de dinero para realizar los supuestos trámites, razón por la cual las madres líderes del sector alertaron a Edgar Arrieta Caraballo, enlace distrital del programa, quien llegó con la Policía Metropolitana sorprendiendo al impostor en flagrancia.

En el lugar no se pudo determinar la cuantía de lo que pedía por familia, sin embargo, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes.

“Durante su visita al barrio La Candelaria, Edgar Arrieta Caraballo, conversó con la ciudadanía que había sido llevada con engaños para explicarles que no existen inscripciones en este momento, ya que no hay ampliación de cobertura del Programa Familias en Acción para Cartagena. También aclaró que la persona que los había citado no forma parte de la Alcaldía de Cartagena”, indicó la Alcaldía en un comunicado.