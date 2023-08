Cartagenera se gradúa a los 67 años: “No sabía ni qué era una diapositiva”

La historia

“Siempre me gustó enseñar, cuidaba con tanto amor a mi familia, que quería aprender a hacerlo profesionalmente. Cuando ya mis hijos estaban grandes me metí en el colegio, ahí comencé a validar con mi nieta. Yo me ponía a hablar con los jóvenes de la palabra de Dios, y si ellos no me querían escuchar yo les insistía”, contó entre risas a El Universal.

Marquesa salía de su casa en La Consolata y se dirigía hasta una corporación donde validaba tres años en uno, hasta que culminó el bachillerato. Sin embargo, esto no fue suficiente para ella, deseaba convertirse en una universitaria y seguir aprendiendo. Tanto fue la insistencia, que sus mismos hijos la matricularon.

“Nunca había pisado una universidad, cuando me llevaron para allá y yo vi eso por primera vez me dio hasta calambres, ese era otro mundo; tantos jóvenes, tanta tecnología. Estaba tan ansiosa por comenzar. Al principio tuve que pedirle a mi nieta que me ayudara con los grupos esos de WhatsApp, porque todo lo empezaron a mandar por ahí y yo a veces no encontraba las tareas. Luego me fui desenvolviendo más rápido”.

Para Marquesa lo más duro fue ver tantas clases por tantas horas. Cuenta que a veces se sentía fatigada y cansada, muchas veces impotentes, pero nunca tiró la toalla.

“Mi esposo me llevaba todos los días en la moto, siempre me tuvo paciencia. Hace poco mi hija me notificó que habían llamado de la universidad para decirme que ya estaba al día con todas las materias y los papeles, y que ya me podía graduar. Esto no lo hice yo, lo hizo Dios por mi, sin él no habría llegado tan lejos, y espero ser una gran profesional al servicio de los cartageneros”.