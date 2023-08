Cuchillos, lágrimas y amenaza: la preocupante riña fuera de colegio en Cartagena

Habla la madre de uno de los jóvenes

Elizabeth Correa Martínez, madre del menor que se observa en el video con un cuchillo en la mano, cuenta que tras la difusión del clip ha recibido varias amenazas.

“A mi hijo le han escrito hasta por Facebook, que según le van a hacer un daño. Esta es una situación compleja incluso para mi como madre. Ese viernes me avisaron que mi hijo estaba peleando. Ellos se citaban por Facebook porque el otro muchacho le decía ‘bobo grande’ a mi hijo, el cual no se encuentra estudiando en estos momentos. Nosotros por un problema económico tuvimos que retirarlo del colegio. Por lo que pasó yo lo reprendí y tomé ya los respectivos correctivos, pero mi hijo no es ningún pandillero y es menor de edad. Llevo días llorando y sin hambre, porque tengo miedo de que me le hagan algo”, puntualizó la mujer. Lea también: Suspenden a enfermero que peleó con padre de familia en clínica de Cartagena

Hasta el momento se desconoce la versión de los familiares del otro menor.

¿Qué dicen las autoridades?

El Universal contactó a la Policía Metropolitana de Cartagena para obtener información sobre el caso. Indicaron lo siguiente: “en las horas de la mañana, la rectora, coordinadores académicos y Policía se reunieron para tratar temas de convivencia entre los estudiantes y seguridad en los entornos escolares. A las 2:00 pm, se prevee otra reunión en instalaciones de la Personería, asistirá también la Secretaria de Educación, la rectora de la institución, la Fiscalía, Procuraduría, y secretaria del interior”.