Cartageneros reciben burlas en redes por intentar vender monedas de $1.000

No hay nada como el dinero “fácil” sin hacer lo malo. Hay quienes buscan métodos en internet para obtener ingresos extras, y desde que comenzó a circular el rumor de las monedas colombianas de 1.000 pesos que pueden costar hasta 600 mil, los cartageneros no se quedaron atrás.

El Universal contactó a uno de los vendedores de la moneda, quien asegura que efectivamente sí la están comprando en varias partes del país. “Hay mucha gente interesada en comprar la moneda, yo la estoy vendiendo por $200.000 a ver si salgo rápido de ella. Pero en otras ciudades o países, es verdad que los coleccionistas están dando hasta $600.000”, explicó.

Sin embargo, los cartageneros no han contado con la suerte de venderla, y hasta han recibido ofensas y críticas por los mismos cartageneros a través de la plataforma. “Aquí en Cartagena la gente es muy faltadora de respeto. Me han escrito una cantidad de personas de aquí mismo, diciéndome que me la compran en $10.000 para que me los meta por donde ya sabemos”, contó para El Universal.

Los vendedores a través de la plataforma de Facebook se mantienen firmes hasta el final a pesar de las burlas; aún no borran las publicaciones y aseguran que no lo harán hasta que salga un comprador.