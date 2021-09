Cartageneros se solidarizan con los libreros

Agradecidos con la gente

El señor Vivas Arrieta, de 75 años, es el más veterano de los libreros del parque Centenario. A su edad aún va todo los días al lugar y abre su módulo para seguir generando ingresos. Sin embargo, al igual que los demás 28 compañeros, es poco lo que produce. El martes, por ejemplo, solo vendió una obra literaria en 12 mil pesos. De ahí sacó para dos pasajes en Transcaribe y para un almuerzo de $4 mil en el Centro, le quedaron menos de 3 mil pesos por el día de trabajo.

Para don Vivas, la ‘cambiatón’ ha representado gran satisfacción. “Sí, la gente ha llenado nuestras expectativas y les agradecemos por ese respaldo. No queríamos llegar a estos extremos pero nos toca porque estamos pasando muchas necesidades, aquí ya no se vende nada, el internet nos tenía muy acabados y la pandemia nos terminó de afectar. Ayer me quedaron 3 mil pesitos, antes de ayer no me hice nada, pero me alegra mucho que por lo menos hoy me llevaré mi poquito de comida para la casa”, señaló con voz frágil y lenta el señor Arrieta, con más de 40 años en el oficio.

“Espero que la gente nos siga apoyando, que sigan viniendo en estos tres días y que el Distrito nos dé soluciones porque estamos quebrados”, añadió el librero de la tercera edad.

(Vea: [Video] Libros por comida: la iniciativa de los libreros del Parque Centenario).

Hasta las 4 de la tarde de ayer, la asistencia de los cartageneros llenó las expectativas y representó un aliciente para los libreros.

La presidenta de la Asociación de Libreros de Cartagena, Faisudy Fontalvo, agradeció la acogida de la ‘cambiatón’ en su primer día y el apoyo de medios de comunicación como El Universal, que les han ayudado a la masificación del mensaje.