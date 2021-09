“Se superaron las expectativas”: libreros por cambio de libros por comida

Desde hoy, estos pequeños comerciantes están entregando sus libros, su material de trabajo, a cambio de una bolsa de arroz, de frijoles, de lentejas o cualquier otro alimento no perecedero para poder llevar comida a sus hogares. La jornada se inició a las 8 de la mañana y se extenderá hasta este viernes 10 de septiembre. De momento, en estas primeras horas, el respaldo de la ciudadanía ha sido más del esperado.

“Sí, la gente ha llenado nuestras expectativas y les agradecemos mucho por ese respaldo. Nosotros no queríamos llegar a estos extremos pero nos toca porque estamos pasando muchas necesidades, aquí ya no se vende nada, el internet nos tenía muy acabados y la pandemia nos terminó de afectar. Ayer me quedaron 3 mil pesitos, antes de ayer no me hice nada, pero me alegra mucho que por lo menos hoy me llevaré mi poquito de comida para preparar en la casa”, señaló con voz frágil y lenta el señor Arrieta, quien lleva más de 40 años en el oficio.

Hasta las 12 del mediodía, cerca de 400 personas se habían acercado al Parque Centenario a contribuir con la causa. Algunos llegaron a pie con bolsas llenas de algunos productos, mientras que otros se bajaron de vehículos con kits o mercados un poco más grandes.