Caso vía a Barú: ¿quién está recibiendo la plata de las contribuciones?

Además, criticó que la administración del alcalde William Dau no haya recibido los trabajos, pues alega que se hizo todo lo pactado para el tramo 1 y 2, que fueron los que, como quedó establecido en el contrato, deben pagar habitantes de la zona mediante contribuciones por valorización. Muchos de ellos no han realizado tales pagos y por eso hay varios procesos jurídicos.

La funcionaria confirmó que, tras las indagaciones, se confirmó que la vía quedó un poco más angosta de lo requerido por la Ley (tiene 7 metros), tras un acuerdo hecho con los contribuyentes. Además, indicó que se encontraron algunas fallas técnicas, como grietas en la vía. Explicó que, mediante peticiones, se logró que el concesionario solucionara tales situaciones. Desde esta dependencia del Distrito indicaron que, para recibir los tramos 1 y 3 de la vía a Barú solo falta atender una situación con unas pólizas del contrato, que no será tarea fácil. Solo queda faltando el tramos de Playetas, pero para esto se necesitan recursos que se deben gestionar ante el Gobierno nacional. Lugo señaló que no se encontraron registros de una interventoría oficial de las obras y por eso han tenido que analizar cada uno de los pasos que se han dado y revisar cada cosa del proyecto con la información que han conseguido.

“No sé, la verdad, cómo fue que hicieron para que eso pudiera ser así, ese contrato no tuvo en toda la ejecución una interventoría. (...) Que en Valorización iban y miraban, pues puede ser que sí, pero eso no suple una interventoría. El hecho que yo vaya y mire si están haciendo o si no están haciendo no quiere decir que yo tenga la intervención de la obra. La interventoría tenía que haberse contratado en su momento. Para saber cómo se desarrollaba la obra, pues tenía que existir una interventoría, porque es esta la que me da a mí el apoyo para lo financiero, económico y ambiental, pues ese proyecto tiene un componente ambiental muy alto, porque eso es dentro del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo”, indicó la directora de Valorización.