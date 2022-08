Colegios de Cartagena, sin clases y sin un panorama claro

El no contar con personal de aseo a raíz de la finalización de los contratos laborales desde el jueves pasado, ha motivado a las directivas de las instituciones educativas oficiales del Distrito a tomar medidas transitorias, aunque el llamado de los diferentes sindicatos de educadores es que bajo esas condiciones no se puede ofrecer el servicio educativo en los colegios.

Y ante la incertidumbre de saber si había o no clases, hoy muchos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases. (Lea: ¿Y el aseo de los colegios para cuándo? Esto responde la Alcaldía)

“El viernes lo mandé y después me llamaron para que lo fuera a buscar las 10 de la mañana, el niño tuvo que esperar ahí solo más de media hora solito porque no tenía quién lo fuera a buscar. Por eso, mientras esta situación siga, no lo mandaré al colegio”, sostuvo una madre de familia de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

(Lea: “El servicio de salud es pésimo”: profesores de Cartagena)

Este colegio y otros como el INEM, Camilo Torres, o Nuestra Señora del Carmen fueron algunos de los que se mostraban completamente solitarios durante la mañana de hoy.

Entre tanto, estudiantes de otros planteles como Manuela Beltrán, Hijos de María, Clemente Manuel Zabala, Bocachica, etc, sí asistieron a clases como de costumbre.