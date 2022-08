“El servicio de salud es pésimo”: profesores de Cartagena

“Desde febrero no me venían dando la levocitirizina, en junio llamé y me dijeron que en julio podría reclamarlas, pero solo me dieron la de un mes, todo lo que debieron darme desde febrero se perdió. Ahora vengo a reclamar una crema que me ordenó un ginecólogo desde el 14 de julio y me dicen que ya no hay. La medicina que me mandó el médico general tampoco me la dieron completa. Vengo y vengo y nunca me voy satisfecha”.

Las anteriores declaraciones son de María Parra de Rosales, una mujer que denuncia el servicio brindado por la IPS y la farmacia en las que reciben atención.

Parra es una docente de Cartagena, quien al igual que muchos miembros del Magisterio de educadores de la ciudad y el departamento, han hecho reiteradas quejas públicas en contra de la clínica del Norte.