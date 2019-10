Colombia es modelo en la regulación del agua potable

El viceministro del Agua, José Luis Acero, dijo ayer en Cartagena que Colombia es modelo de regulación del servicio de agua potable, a nivel de América Latina.

Acero es uno de los asistentes al “XII Foro Iberoamericano de Regulación (FIAR) “Gestión Sostenible del Agua, un bien público global”, que comenzó ayer en Cartagena y seguirá hasta mañana en el Hotel de Las Américas.

El evento también cuenta con la presencia del director ejecutivo de la “Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico” (CRA), Diego Felipe Polanía; y el presidente de la Asociación de Entes Reguladores y Saneamiento de las Américas (Aderasa), Óscar Hugo Pintos.

Acero agregó que el país, en las últimas dos décadas, ha tenido una continua expansión en el acceso a la cobertura.

“Ese desarrollo normativo, que se dio a partir de la Ley 142 y la regulación que la acompañó, le ha permitido a Colombia dar ese salto en los últimos 25 años, para llegar a un promedio de cobertura cercano al 92%”, explicó el funcionario.

Advirtió que, sin embargo, los países de la región tienen que fomentar las normativas para poder completar el 100%, llegando a los barrios subnormales y zonas rurales, que aún no han sido atendidos en materia de servicio de agua potable.

Respondió que la causa para que aún haya barrios y zonas rurales sin agua potable, a pesar de que están rodeados de grandes cuerpos de agua, radica en que todavía hay barreras que impiden que toda la población goce de esas bondades.

“Al respecto --anotó--, aún encontramos cuellos de botella, restricciones normativas y regulatorias o fallas del mercado, pero lo que pretendemos es tratar de reducirlas”.

En América Latina, según Acero, un 25% de las familias viven en barrios subnormales, mientras que en Colombia se está cerca de un 15%, lo que se considera un número extremadamente alto, “ya que se trata de un millón 200 mil familias que están por fuera del espectro de prestación de las empresas de servicios públicos municipales”.

Esta última es la primera condición que hace que muchas familias no puedan tener acceso a agua potable y de calidad, “debido a que la que tienen no es un agua formal; y lo que estamos buscando es permitirles a las empresas, mediante el programa ‘Agua al barrio’, llegar a esas zonas de prestación donde antes no llegaban. Y eso solo pudo haberse hecho con el avance regulatorio que se vino desarrollando en los últimos años”.

En cuanto a la situación en Bolívar, informó que en este momento hay una cobertura del 80%. En zonas rurales está por encima del 50%. Y en zonas urbanas está en el 82%, cifras que son bastante bajas, si se comparan con otras zonas del país, donde la cobertura es del 97% en zonas urbanas.

“Estamos hablando de un punto crítico, que debe trabajarse, tanto en materia de agua potable como en saneamiento básico. Hay muchos retos por delante y lo que se quiere con los esquemas de ‘Agua al barrio’ y ‘Agua al campo’ es poder llegar a esas zonas que hoy no cubrimos”, comentó el viceministro.

Señaló que las pérdidas de agua en Colombia, ya sea por asuntos técnicos o por conexiones fraudulentas, están por encima del 45%.