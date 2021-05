Comerciantes convocan nuevo plantón para pedir cambios en toque de queda

¿Por qué otro plantón?

Sandorhs Garzón, gerente de The Clock Pub Cartagena, explicó que si bien algunos voceros del gremio tuvieron un encuentro con funcionarios de la administración Dau y acordaron presentar una solicitud formal, vuelven a manifestarse porque la Alcaldía ha dado entender que las futuras medidas restrictivas en la ciudad dependerán solo del comportamiento del COVID-19.

“Nosotros que hemos mantenido las medidas de bioseguridad y no somos foco de contagio, no podemos ser los responsable de los contagios en la ciudad, no podemos ser los que pagamos los platos rotos. Por eso seguiremos protestando hasta que haya una concientización de la crisis tan profunda y tan delicada en que estamos y se adopten cambios”, afirmó Garzón.

Añadió que no tiene sentido aplicar un toque de queda al comercio, que cumple el distanciamiento, el uso del tapabocas y demás normas, mientras se permiten masivas marchas por el paro nacional sin ningún protocolo.

El gerente de The Clock Pub Cartagena explicó que los hoteles, restaurantes, bares y agencias de turismo que sobrevivieron a los meses de confinamiento apenas se sostienen tras las deudas acumuladas de arriendos, servicios, impuestos y demás y el no operar actualmente los fines de semana y de lunes a viernes hasta las 8 de la noche agrava su situación económica.

“Los establecimientos que sobrevivimos al confinamiento y cierre de ocho meses hoy estamos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando para salvarnos. Las ventas han disminuido en un 70%, no estamos recibiendo ninguna utilidad, lo que entra escasamente alcanza para los gastos operativos y para abonar a las deudas. Si en los próximos días las medidas no cambian y nos impiden trabajar los negocios cerrarán y comenzarán nuevamente los despidos, porque no hay otra alternativa”, aseguró Garzón.

El empresario indicó que en el plantón de este viernes esperan la presencia del alcalde William Dau y a su vez una respuesta alentadora para seguir operando.

Es de recordar que al pasado plantón se unió Abraham Dau, uno de los hijos de del mandatario local, quien sostuvo que se ha visto afectado por el horario de toque de queda y por la forma cómo el sector del turismo ha sido el “más sacrificado”. (Lea aquí: Hijo del alcalde Dau encabezó protesta contra el toque de queda ¿por qué?)

“Puede que sea mi papá, pero esta protesta no fue hacia mi padre, sino hacia el alcalde. Le hice una petición especial y es que deje al turismo trabajar pero esta petición ha sido extremadamente ignorada”, dijo el empresario.

Abraham Dau, dueño del restaurante ‘El Arsenal: The Rum Box’, contó que el gremio está completamente olvidado pese a que la ciudad “vive del turismo”.