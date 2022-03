Con altavoces optimizan las clases en este colegio de Cartagena

El regreso a las clases presenciales en los colegios de Cartagena, el país y el mundo tras dos años de virtualidad, trajo consigo retos a los que las comunidades educativas no estaban acostumbrados. Uno de ellos sigue representando un desafío en las aulas de clases: el tapabocas.

Y en el caso de la profesora Malka Cabrera, de la Institución Educativa Nuevo Bosque, el forzar la voz le ha ocasionado afectaciones en la garganta que la motivaron a recurrir a un amplificador de sonido para no entorpecer el proceso de aprendizaje de sus niños de primaria ni tener quebrantos de salud.

“La idea de esta herramienta fue amplificar la voz debido a que el uso constante del tapabocas forma una barrera que impide la buena difusión del mensaje, no se esparce bien, entonces los niños muchas veces no pueden escuchar las explicaciones, principalmente los que están en la parte de atrás. Eso obliga a alzar la voz y cuando haces eso afectas tus cuerdas vocales, al día siguiente la voz te flaquea y a los dos días te duele la garganta, el jueves o el viernes ya estás disfónico”, aseguró la docente, agregando que desde el 2021 le planteó esa alternativa al consejo directivo pero no fue tenida en cuenta, por lo que debió comprar el parlante con dinero propio.

“Debido a las dificultades vocales a veces era imposible la comunicación con los estudiantes, incluso a tres o cuatro metros de distancia, por eso para que los 35 alumnos captaran la información recurrí a este micrófono con parlante”, finalizó la maestra.

Buena idea

En el mismo colegio, otros docentes respaldaron la iniciativa de Malka y agregaron que les ha tocado comprar medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y hasta miel de abeja para sacar adelante las clases.