Con mejoras operativas, el Datt recuperó su cartera

La situación financiera insostenible que tenía el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la cual se agudizó mucho más en medio de la pandemia del coronavirus, debido a que la entidad no recibía recursos a través del pago de trámites, multas, impuesto vehicular y demás, se podría decir que es cosa del pasado, así lo asegura Janer Galván, director de la entidad.

“Encontramos una entidad quebrada por decirlo de una manera. Tenía un déficit que ascendía a $4.624.339.136, la nómina estaba atrasada y demás aristas que hacían imposible esta recuperación, así como tener contratos carísimos”, explicó el funcionario.

Galván señala que el DATT no solo es un organismo de tránsito que debe tener controles operativos en la calle, donde se requiere de planeación en la movilidad, para regular los pico y placa, los sentidos viales, entre otros, sino que también “tiene el componente de trámites y servicios, el cual digamos es el que nutre financieramente a la entidad”.

“Es decir, - comentó - si la entidad no recauda un peso no tiene cómo sacar un agente a la calle a hacer una orden de comparendo, porque ese agente necesita un salario, un uniforme, una motocicleta, una comparendera. Todo es ejecutando recursos”.

Fue por esto que, aseguró, la primera tarea de la administración del alcalde William Dau fue realizar mejoras corporativas dentro de la entidad, donde reforzaron la parte operativa en la cual se “quedaban los procesos”.

“El DATT vive o se alimenta financieramente del mercado, y si hay una cartera por cobrar lo que debe hacer la entidad es cobrarlo porque si no lo hace está destinada a dos cosas: primero que prescriba la deuda y eso es un detrimento patrimonial, y segundo, la entidad que no cobra no recauda ese peso y entonces cómo paga las obligaciones”. Lea aquí: Así ha sobrevivido el DATT a su crisis financiera