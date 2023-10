Con protestas exigen entrega de viviendas en Ciudadela La Paz

“Primero nos dijeron que Afinia no había energizado, pero ya lo hizo. Luego, la constructora no los quería entregar. Después, que era por problemas administrativos, y ahora la constructora nos dice que les deben el 30% de cada apartamento. Lo último que nos dijeron fue que la entrega sería a finales de septiembre o a comienzos de octubre, pero ya han corrido 4 días del mes y aún no los entregan”, expresó Katherine Zabaleta, líder de los beneficiarios.

Son 7 las manzanas que hacen parte de este proyecto, de las cuales solamente se han entregado las manzanas A, B, C, D, I, una parte de la H y la F. Las manzanas G y E no han sido entregadas. La maleza y la humedad han empezado a dañar los inmuebles. Le puede interesar: Una llave entregada en Ciudadela de la Paz, el final feliz de un calvario

Ya con este son 3 días que los habitantes se encuentran durmiendo en cartones en el piso, frente a las casa, porque no les permiten meter sus enseres.

Bleidis Blanco, beneficiaria por ser damnificada por la ola invernal, indicó: “Me siento indignada, llevo años esperando que me entreguen el apartamento y hasta la fecha no lo he recibido. Ya yo entré y vi que están todos los servicios instalados, no entiendo por qué no la entregan”.

Afinia energizó la totalidad de las viviendas, pero el alumbrado público aún no funciona, comentó Katherine. Los beneficiarios del proyecto exigen que le entreguen sus propiedades y denuncian que están empezando a llegar los recibos con cargos fijos y Corvivienda, según lo comentado por los afectados, solamente responderá por un mes. Lea también: “Corvivienda nos hará pagar más de $2 mil millones en intereses”

El Universal se comunicó con Corvivienda para obtener una respuesta sobre estas denuncias, pero hasta ahora no se han pronunciado.