Concepto de la Procuraduría frena pago del Distrito a la Maternidad

“En el presente asunto advierte el Ministerio Público ab initio, la insoslayable necesidad de que se allegue a la actuación la evidencia documental de la aprobación de la citada transacción por parte del Comité de Conciliaciones del Distrito de Cartagena, a fin de establecer a cabalidad su legalidad. (...) A juicio de esta Procuraduría Judicial, sin esa constatación documental no le será dable al Despacho aprobarla”, expone el ente de control.

En su concepto, la Procuraduría cuestionó el hecho de que el alcalde William Dau no aportara por escrito lo acordado en el Comité de Conciliación, requisito indispensable para establecer la legalidad de la transacción celebrada entre el Distrito y la Maternidad el pasado viernes 1 de octubre.

“Esta transacción no es ningún acto voluntario ni generoso, ni que ‘El Tractor’ quiere apoyar a la Maternidad, no. El Distrito está obligado por la demanda ejecutiva que interpusimos en su contra y porque es una deuda”, explicó en su momento Tomás Rodríguez Manotas, gerente de la Maternidad Rafael Calvo. Lea: $5.446 millones del Distrito a la Maternidad “es un abono a la gran deuda”

Y agrega que “acorde con esa normativa es menester, en el caso concreto, acreditar la asistencia a la sesión correspondiente del mencionado Comité, del alcalde distrital de Cartagena o su delegado; del ordenador del gasto; y del jefe de la Oficina Jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad territorial demandada o su delegado, entre otros aspectos”.

Así las cosas, el procurador expone ante el juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que mientras subsista este inconveniente “el juzgado deberá abstenerse de aprobar la transacción sobre la cual versa el presente pronunciamiento”.

Ante ello, el gerente de la Maternidad aseguró que este concepto frena una vez más el pago para más de 200 trabajadores que prestan servicios en la clínica.

“Estamos en vilo porque no sabemos si el juez acogerá o no el concepto del procurador. Pero por otro lado, la Alcaldía ya debió subsanar esto, porque pudo colocar su Comité de Conciliación de manera extraordinaria, hacer la autorización, y poder así subsanar este inconveniente. Pero no tenemos conocimiento sobre lo que ha hecho la Alcaldía y el juez tiene sus días para pronunciarse”, dijo Rodríguez Manotas.