“Héroes de la salud” sufren los estragos de ocho meses sin pagos

Es así como Milena Rivera, instrumentadora quirúrgica, comenzó a describir la realidad de más de 200 “héroes de la salud” que prestan servicios en la Clínica Maternidad Rafael Calvo, pues desde hace ocho meses no reciben salarios. La crisis económica que atraviesan por el no pago reunió a algunos de los afectados en una nueva protesta este martes.

“La situación se está saliendo tanto de control que hay compañeros que llegan a trabajar preocupados o llorando, diciendo que los sacaron del apartamento por no tener dinero para pagar la mensualidad. “Me botaron” . Nos da una tristeza horrible... Hay otros que a veces no comen o dejan a sus hijos sin comer. ¿Con qué cara trabajamos o les damos una sonrisa a nuestros pacientes?, ¿cómo ocultamos la tristeza que tenemos por lo que estamos viviendo?”. Lea aquí: Trabajadores de la Maternidad exigen pagos atrasados del Distrito

“Hay compañeros que ya tienen problemas psicológicos y psiquiátricos muy graves. Otros se han refugiado en el alcohol, buscan dinero donde sea para tomar, para poder sobrellevar los problemas económicos, la pandemia, los problemas personales. Le doy gracias a Dios que no ha pasado nada grave en la clínica, que ningún compañero ha tomado una mala decisión. Una compañera me manifestó que en el desespero ha pensado en hacerse daño y por eso ya está buscando ayuda psicológica”, advirtió la madre de un niño de 7 años y de una niña de 14. Lea: La Maternidad lucha por mejorar salud financiera en tiempos de pandemia

Indicó que “hay una compañera que tiene cuatrillizos de 11 años. ¿Cómo hace esa señora para mantenerlos si es madre cabeza de hogar? El padre de los hijos la abandonó antes de que nacieran. De pronto yo no tengo la situación tan difícil como otros compañeros porque mi esposo trabaja y con su sueldo nos apoyamos, pero hay cosas de las que me encargaba y están atrasadas. No he podido colaborar con mi hogar”.

Rivera agregó que “ahora el volumen de pacientes es altísimo. Estamos atendiendo muchos pacientes diarios. Es decir, además de la afectación psicológica que tenemos también tenemos recarga de trabajo porque los compañeros están enfermos psicológicamente y nos toca cubrirlos, repetir turnos o doblarnos”.