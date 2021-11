Control Urbano selló esta obra ‘irregular’ en cementerio de Cartagena

Según el gestor comunal Eduardo Ferrer, “en el campo santo se ha venido realizando la construcción ilegal de una pared que se ha ampliado medio metro fuera de su perímetro. La paredilla colinda con Santa Mónica y termina en Alameda la Victoria. Están tirando columnas para levantar una nueva pared y no tienen una valla visible que informe las adecuaciones que se hacen”.

La determinación se adoptó tras una diligencia en las instalaciones del parque cementerio, donde se recabaron las pruebas, y se escuchó a los responsables de la obra civil, quienes no presentaron la documentación requerida para la ejecución de estos trabajos.

“Se procedió de oficio a realizar una inspección ocular en el predio ubicado en la carrera 81, en inmediaciones del cementerio Jardines de Cartagena, donde se encontraron unos hallazgos, tales como que los querellados no tenían la documentación pertinente para proceder con la construcción de un muro de contención que está a lo largo de todo el parque cementerio. Se les solicitó que aportaran los documentos que debían tener y manifestaron que no contaban con ellos, y que eventualmente los aportarían; con base en eso, no le quedó otro camino a la suscrita que proceder al cerramiento y suspensión de la obra” manifestó la inspectora Sumosa.

Adicionalmente, el Establecimiento Público Ambiental – EPA, impuso sello de suspensión temporal de actividad, tras identificar que los constructores no contaban con el pin generador de Residuos de Construcción y Demolición, ni con el permiso para ocupar el cauce de un cuerpo de agua, pues parte de las obras se realizan sobre un canal de aguas pluviales.