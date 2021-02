Convenio para demoler Aquarela, a un trámite de estar listo

A mediados de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró como improcedente una tutela de la Procuraduría General de la Nación contra el Distrito de Cartagena, en la que se alegaba que no se estaban llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la orden de demolición.

Si bien la acción de tutela no tiene injerencia en la orden policial para la restitución del espacio público, pues este sigue su curso, llama la atención que el jurista señala que Aquarela no representa una situación de urgencia.

De igual modo, destaca que la Procuraduría General de la Nación no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros y que el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros indica que el edificio solo “podría estar en riesgo de afectación bajo la presencia de la eventual ocurrencia de un sismo o un incendio”. que la Sala no desconoce que la edificación de la primera torre del proyecto Aquarela presenta unas presuntas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10 y fue sancionada por ocupar de forma indebida el espacio público, observa que no acreditó que tal circunstancia implicara una situación de urgencia o de gravedad que tornara irrazonable o desproporcionada la exigencia de acudir a los medios judiciales ordinarios de protección”, establece el fallo.