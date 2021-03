Crisis en Edurbe: renuncia gerente y varios miembros de la junta directiva

Este jueves 4 de marzo, el ingeniero Uriel De Arco oficializó su renuncia al cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) ante la junta directiva.

En la carta, de Arco manifiesta que su decisión obedece a “las insistentes amenazas de destitución por parte del alcalde William Dau Chamat, a través de la red WhatsApp producto de las declaraciones que entregó en la nota publicada por este medio titulada “Peajes en Cartagena: ¿hay que eliminarlos o darles otro uso?” y a la citación a una junta directiva extraordinaria para hoy a las 3:00 de la tarde cuyo principal tema en la agenda es la “solicitud de remoción del gerente”.

“Sea el momento, no obstante, para aclarar que mi comportamiento (desde mi nombramiento y posesión el pasado 30 de octubre a la fecha) ha sido extremadamente ético, profesional, transparente, coherente y responsable, como lo ha sido a lo largo de toda mi trayectoria profesional en estos 20 años en los cuales no he tenido ninguna falta a los códigos de ética y buen Gobierno Corporativos. Y esto se vio reflejado en el informe especial enviado a la administración distrital, con el objetivo de que sirviera de insumo para la toma de decisiones acertada en este tema tan importante para la sociedad cartagenera como los es la finalización del contrato de concesión vial del corredor de carga”, se lee en la carta a la que tuvo acceso El Universal.