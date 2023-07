¿Cuándo será pavimentada la única vía principal que le falta a Los Campanos?

Más de 20 años llevan esperando los habitantes de San José de Los Campanos el arreglo de la carrera 104, la única principal de este barrio que no cuenta con pavimentación y en donde los residentes lamentan vivir en medio del barro. Lea: Esta es la única vía de San José de los Campanos que falta por pavimentar

La señora Aurora Sanjuán, presidenta de la Corporación para el Desarrollo Comunitario de San José de Los Campanos, contó que hace aproximadamente cinco meses sostuvieron una reunión con la Secretaría de Infraestructura del Distrito, en la cual se entabló el compromiso de hacerles realidad el sueño de pavimentación.

“A principios de año nos dieron la mejor noticia en mucho tiempo, el mismo secretario de Infraestructura vino acá y se reunió con nosotros en el colegio Ambientalista y nos aseguró que iban a meter el proyecto de la carrera 104 en las obras a ejecutar en este 2023, pero a la fecha no sabemos qué pasó con ese compromiso porque no hemos visto ningún avance. Hemos enviado cartas y no las han respondido”, señaló Sanjuán. Lea: Por mal estado de la vía, cierran calle en San José de Los Campanos