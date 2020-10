De 4.361 cartageneros, 71% dijo haber perdido su empleo durante pandemia

El 16 de abril, aproximadamente tres semanas después de que en el país se decretara la cuarentena obligatoria por el COVID-19, Julián Sotomayor, quien trabajaba en un hotel de la ciudad, recibió una carta en donde le informaban que, después de 5 años, su contrato había terminado.

Aunque inicialmente le dijeron que se trataba de algo temporal y que lo más seguro era que en pocos meses, cuando todo volviera a la “normalidad”, el puesto sería suyo nuevamente, esto no fue así.

Julián, quien además es padre de dos niños, hace parte de esas personas que quedaron desempleadas en medio de la pandemia. Confiesa que por esto, tanto él como su familia han tenido que vivir días difíciles.

“Cuando comenzó todo esto del coronavirus sabía que vendrían días difíciles, pero lo que menos me imaginé fue perder mi trabajo así, de un día para otro, es una situación que me ha dejado muy afectado, hasta he tenido días de depresión, de desespero por no saber qué va a pasar. Al principio no me sentía tan angustiado porque tenía algunos ahorros y pues con la liquidación ahí nos hemos sostenido, porque tampoco hemos recibido ayudas, quizás porque no figuramos en ninguna de esas listas del Sisbén. Mi esperanza es que ahora que están abriendo todo me vuelvan a llamar de donde trabajaba o de otra parte, yo no he parado de meter hojas de vida”, asegura.

***

Casi que a la par de Julián, Wilberto Casas, nativo de Barú, también se quedó sin empleo, no porque lo hayan despedido, sino porque su lugar de trabajo sigue cerrado. Desde hace más de 20 años y hasta antes de la cuarentena, Wilberto se dedicaba a vender artesanías en las playas de Bocagrande, pero desde que el coronavirus llegó por estas tierras vive prácticamente de la caridad.

“Yo sí la he visto maluca, vea le digo que si no fuese por las ayudas que hemos recibido yo no sé ni cómo estaría haciendo. Tampoco era que me ganara mucho, pero me alcanzaba para vivir y costear mis cosas. Lo que espero es que ahora que ya dijeron que van a abrir esas playas, la cosa se mejore”.