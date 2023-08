Dejaron la guerra y ahora tienen negocio exitoso de venta de huevos en Turbaco

Lucely del Carmen Martínez Polo, una de las protagonistas de este proyecto, expresa su satisfacción por la oportunidad de tener su propio negocio junto con su hija. Ella, responsable de la alimentación y cuidado de las gallinas, así como de la recolección de huevos, ha experimentado una notable transformación en su vida gracias a esta iniciativa.

Martínez comentó: “Lo mejor que me ha pasado ha sido tener este proyecto. Me siento satisfecha porque mi hija está vinculada. Aquí somos tres familias y yo estoy vinculando a mi hija porque, como no sé mañana qué me pueda pasar, ella queda en mi reemplazo. Actualmente, estamos produciendo entre 12 a 13 anaqueles de huevos diarios”.