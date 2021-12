Dengue Cartagena: muere otra joven y el relato de la madre es devastador

“El dengue no nos dio la posibilidad de luchar contra él, de salir victoriosos”. Con estas palabras Jennifer Muñoz Herrera resume lo que ocurrió con su hija Katherin Johana Pérez Muñoz, la menor de 17 años que falleció el pasado 7 de diciembre luego de ser diagnosticada con dengue de “forma tardía”.

La madre de la joven denuncia una presunta negligencia en la atención y pide una mejor respuesta para los pacientes que llegan a las urgencias con sintomatología relacionada con esta enfermedad, teniendo en cuenta además que Cartagena es la ciudad de Colombia más afectada por el dengue. Lea: ¿No está funcionando la alerta roja por casos de dengue?

En diálogo con El Universal, Jennifer Muñoz contó que los primeros síntomas que presentó su hija fueron malestar general y dolor de garganta. Lea: Hablemos del dengue, enfermedad en aumento

“El domingo (5 de diciembre) yo la llevé a la policlínica de Olaya Herrera. Eran como las 7 de la mañana. Mi hija le dijo a la doctora que sentía mucho dolor en la garganta y malestar general. La doctora la revisó y le dijo que tenía amigdalitis. Le mandaron acetaminofén, vitamina C y cefalexina, además de una ampolla de diclofenaco para el dolor en el cuerpo, la cual se le filtró en la vena y le terminó hinchando la mano”, expuso la mujer.

Ese mismo día a Katherin Johana le dieron de alta y la enviaron a su casa. Pero el martes 7 de diciembre la niña volvió a sentirse mal y se trasladó con otro familiar a la policlínica de Olaya Herrera, pero al parecer no fue atendida.

“Mi hija fue temprano a la policlínica, pero le dijeron que no había servicio y ella se devolvió para la casa. Hacia las 10 de la mañana que yo llegué de trabajar la encontré muy mal, tomé un taxi y llegamos hasta la Clínica General del Caribe. No hubo nadie que me la recibiera, ni enfermeras, ni médicos. Un mototaxista fue quien ingresó a la niña hasta el primer consultorio. Todo fue lento, todo se hacía con una paciencia enorme”, relata la madre de la menor.

Para la mujer el hecho de que su hija no fuera atendida con inmediatez jugó en su contra. “Antes de ingresar a la clínica yo sentí que mi hija murió porque a ella le dio un paro y se desplomó. Luego la intubaron y a las dos horas me dicen que había fallecido”, contó entre lágrimas la madre. Lea también: Niña de Arjona muere de dengue en Cartagena

Y agregó: “Ya después de que estaba muerta es que le empiezan a hacer todos los exámenes. ¿Por qué cuando estaba viva no le hicieron ningún tipo de prueba? El diagnóstico de que murió por dengue me lo entregaron después”.