Día contra la Trata: “No podemos normalizar que la explotación sea un trabajo”

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que el riesgo de trata está creciendo a nivel global, por lo que es necesario reforzar las acciones contra este delito. “Los desplazamientos y las desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas en el mundo, que quedan expuestas a la explotación de los traficantes. Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria, a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia, abusos, o proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes”, explicaron.

“Las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres siempre han sido vistas como un objeto sexual y por eso trabajamos en cambiar esos paradigmas y hacer ver que las mujeres realmente somos valiosas por lo que somos, por lo que sabemos y lo que podemos hacer”, dice.

En este sentido indica que la pedagogía y la sensibilización es vital, pues es necesario que haya una conciencia de sobre lo que es este delito. “Vemos cómo desde las familias podemos fortalecer a los niños para que no caigan en estas redes de trata, de la que no solo hacen parte personas desconocidas. El explotador también puede ser un familiar, un amigo o una pareja. Tampoco podemos normalizar que las mujeres explotadas están ejerciendo un trabajo, porque no lo es”, puntualiza.

La atención a las víctimas

En los últimos dos años han sido más de 200 mujeres las que han pasado por la Fundación Empodérame, la cual trabaja con víctimas de trata en la defensa de sus derechos, a través de asesoría psicosocial, atención jurídica, talleres y acompañamiento.

“También tratamos de brindarles aunque sea un plato de comida, porque una persona que tiene el estómago vacío no puede recibir una asesoría. Cuando se van supliendo las necesidades básicas del ser humano se le puede ayudar mejor a salir de esa situación de explotación”, explica.