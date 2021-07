Día Nacional del Abogado: rinden tributo a Fabio Morón Díaz

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Abogado, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena realizó ayer un acto académico en el que se le rindió tributo a Fabio Augusto Morón Díaz (1931-2011).

El evento virtual arrancó a las 10:00 de la mañana y contó con la participación de docentes y estudiantes de esta facultad.

Participaron del acto central el decano Yezid Carrillo de la Rosa, el jefe del Departamento de Derecho Penal, Álvaro Salgado González; el jefe del Departamento de Derecho Procesal, Narciso Castro Yanes; y el jefe del Departamento de Derecho Constitucional, David Mercado.

En un emotivo discurso, Narciso Castro resaltó el profesionalismo de Fabio Augusto Morón Díaz y sus logros a lo largo de su vida personal y profesional.

“Nadie o muy pocos recuerdan, por ejemplo, que en el primer centenario de la muerte del poeta Luis Carlos López, conocido mundialmente como el Tuerto que no era, el joven Morón Díaz fue izado literalmente a la restringida tarima de oradores para exponer sobre éste, con éxito tal que desde ese momento ingresó a la cofradía del hermano del bardo, Domingo López Escauriaza, quien no solo no lo soltó hasta llevarlo a El Universal, su periódico, iniciándose así una amistad que duraría toda la vida de éste, en la cual el tributado de hoy fue su suplente como director del periódico y como senador de la República”, contó Castro.

Fabio Morón Díaz estuvo por varios años al frente de la dirección de El Universal y fue Representante a la Cámara por Bolívar.