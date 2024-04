Diálogo Social pide rodear a Dumek frente a tarifas de luz en la región Caribe

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el colectivo Diálogo Social ha destacado la posición adoptada por el alcalde Dumek Turbay Paz con relación a las alarmantes tarifas de energía eléctrica que se aplican en el Caribe colombiano. En dicho comunicado, el colectivo hace un llamado a la ciudadanía para que respalde y rodee al alcalde en esta lucha.

Turbay ha sido un crítico ferviente de la empresa Afinia y del cobro excesivo de la energía eléctrica en la región Caribe. Su última declaración refleja una clara condena hacia aquellos que considera responsables de imponer una carga económica insostenible sobre los hombros de los habitantes de la región Caribe, convirtiéndose así en una figura de liderazgo alrededor del tema.

"Con este aumento del kilovatio hora, lo que se viene es tristeza y desolación para las familias de la región Caribe. Yo sigo insistiendo en que no entienden que la gente del Caribe no puede pagar unos costos astronómicos por el servicio eléctrico", expresó el alcalde tras conocer la noticia de que habría un nuevo alza.