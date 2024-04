Dumek respalda tesis de Petro sobre disminución de tarifas de luz en el Caribe

“¿Y por qué a @AfiniaGrupoEPM si quien regula los precios de la energía es la @comisioncreg, donde no se pueden tomar decisiones técnicas que reduzcan el costo de las tarifas de la energía porque los comisionados (expertos) aún no han sido nombrados en propiedad?”, indicó Turbay. No deje de leer: Finaliza recepción de propuestas para el Plan de Desarrollo

“Esto es un compromiso tanto del gobierno central, como de los actores que intervienen en la cadena que llevan la energía a nuestros hogares. El generador, transmisor, distribuidor y comercializador”, agregó.

“La clave, tal como lo explicó ayer el presidente @petrogustavo, está en intevenir los ejes que componen las tarifas de energía: Generación, que corresponde al 33% del total de la factura, Transmisión (6%), Distribución (37%), Comercialización (9%), Restricciones (8%) y Pérdidas (7%)”, sentenció Turbay Paz, respaldando al presidente Gustavo Petro.