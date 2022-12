“Distrito cambió horario de rumbas de forma arbitraria e ilegal”: Bares

El Consejo Gremial de Bolívar compartió este martes una carta dirigida al alcalde de Cartagena, William Dau, para manifestarle su inconformidad con los términos del Decreto 1688.

“Las medidas restrictivas de horarios son las mismas a las contempladas en el Decreto 1460 que suspendió la justicia Administrativa. Esto es repetición de una norma suspendida. Además, esta nueva decisión desconoce el principio de participación que debe tener toda expedición de las normas. No se conoce un documento técnico de soporte, ni una motivación que explique las razones fundamentadas en hechos que dan sustento a la decisión. Hay que sumarle a ello, que ese estudio no se encuentra disponible para la ciudadanía en general en medios impresos, electrónicos o de cualquier otra índole como lo exige la ley, y no se estableció un plazo para que la comunidad afectada pudiera presentar observaciones”, explica la misiva.

“Por lo anterior, y de conformidad con el sentido del fallo del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito”, el Consejo Gremial de Bolívar insta a la Alcaldía de Cartagena de Indias a revocar el Decreto 1688.