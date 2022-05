Distrito presentará ante el Concejo una incorporación de $240 mil millones

La clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo no terminó de la mejor manera, puesto que las palabras del secretario General del Distrito, Luis Roa, en vez de causar unión entre la administración Dau y los cabildantes, produjo zozobra y desazón. (Lea: Clausura de sesiones del Concejo terminó en un rifirrafe entre el Distrito y cabildantes)

El funcionario de la Alcaldía culpaba a estos últimos de la situación de la ciudad por no autorizar un préstamo de $161 mil millones, que iban a ser destinados para la construcción del alcantarillado de Bayunca, infraestructura educativa, mejoramiento de vivienda, rehabilitación de vías y chatarrización de buses.

No obstante, días después, el concejal Javier Julio Bejarano cuestionó al Distrito por no haber ejecutado cerca de $240 mil millones en el 2021 que podían ser utilizados para financiar los proyectos que se requerían en el empréstito: “¿Tiene sentido endeudar la ciudad cuando no tienen la capacidad de ejecutar el presupuesto y les sobra dinero?”.

El secretario de Planeación Distrital, Franklin Amador Hawkins, señaló que en este periodo de sesiones extraordinarias presentará ante la corporación edilicia un proyecto de incorporación de $239.205.549.169, donde su fuente de financiamiento provienen de Superavit 2021 ($71.407.727.929); saldos no ejecutados 2021 ($93.496.733.889), mayor valor asignado del SGP ($59.301.103.668) y crédito 2017 ($14.999.983.683).