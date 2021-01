Divisiones entre residentes de El Laguito ¿Qué ocurre?

Desde el año pasado se han venido presentando inconvenientes al interior del barrio por quiénes tienen la potestad para representarlo. Aunque es trabajo de la Junta de Acción Comunal, un grupo de residentes decidió tomar vocería para manifestar sus desacuerdo con lo que la JAC representa y trabajar por la resolución de otras problemáticas.

División de BOCALA

Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, son los barrios que conforman la zona turística de Cartagena. Sin embargo, debido a desacuerdos con la JAC de El Laguito, esta decidió desligarse de la Asociación de vecinos y también de la caravana de protesta que se convocó esta semana.

El Universal habló con la presidenta y fundadora de la JAC de El Laguito desde 2015, quien manifestó que ha tenido diferencias con las directivas de las JAC de Bocagrande y Castillogrande, es por ello ha decidido desligarse de la Asociación conocida como Asobocala.

“En 2019 las JAC de Bocagrande y Castillo, me invitaron a formar parte de una iniciativa que buscaba crear una fundación, pero yo no hice parte porque sentí que tenían intereses políticos. Cuando se conformó dicha fundación aparecía mi nombre y al reclamar por ello iniciaron las diferencias. Después de eso empezaron a promover a otra persona como líder del barrio que empezó a realizar actividades que normalmente haría la JAC. Tras problemáticas en el barrio y al ver su interés la invité a hacer parte de la JAC de El Laguito, pero rechazó la propuesta”, explicó Patricia Zablatzky, presidenta de la JAC del barrio.

Desde ese momento el barrio se ha visto dividido entre quienes apoyan a la JAC y quienes no están de acuerdo con lo que representa. Por eso, cuando se manifestó el desacuerdo con la marcha, el grupo de líderes del barrio y algunos residentes sí participaron en la protesta.

¿Remoción de la JAC de El Laguito?



Según Zablatzky, el grupo de líderes organizó una asamblea de remoción de dignatarios el 18 de noviembre del 2020, con la intención de cambiar la actual Junta de Acción Comunal, pero no se le notificó por escrito, ni tampoco se le dio un pliego en cual se expresaran formalmente los motivos por los cuales se hacía la remoción del cargo, tal como indica el debido proceso.

“Ellos hicieron una asamblea de remoción de cargos pero no llamaron a ningún miembro de la JAC, ni tampoco me enviaron un memorial del por qué se hacía la remoción como indica la Ley 743. Incluso hicieron la supuesta remoción el 18 de noviembre y el 15 de diciembre realizaron unas elecciones al interior del barrio, pero esto no tiene sentido porque si la remoción hubiera sido válida, bajo esa premisa significaría que el barrio estuvo un mes sin JAC”, dijo la presidenta.

Tras manifestar sus desacuerdos, dijo que el término Bocala no representaba el sentir de la JAC de El Laguito y que por ello se desligaban de Asobocala, pero el otro grupo sigue firme en hacer parte de la Asociación de vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

“Yo lo que quiero es que miremos al interior de los propios residentes y propietarios para identificar qué podemos resolver desde nuestras propias acciones, como con el tema del ruido por las fiestas que se hacen. Pero me acusaron de boicotear la protesta, aunque sí es cierto que no estaba de acuerdo, porque pienso que todo se debe hacer mediante el diálogo con las entidades, cosa que hice hablando con el alcalde. Pero yo siento que hay un juego político tras todo lo que ha pasado y por eso no me gusta hacer parte de nada de esto”, explicó Zablatzky.