JAC de El Laguito se desliga de caravana de protesta en zona turística

Bocagrande, Castillogrande y Laguito, los tres barrios que conforman la zona turística de Cartagena fueron convocados a participar en una caravana de protesta “por el respeto de sus derechos”, puesto que manifiestan que existe “descontrol y anarquía” en la zona y que no se han atendido las necesidades de los barrios. Sin embargo, la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Laguito manifestó que los residentes del barrio no participarán de esta protesta. Tras un derecho de petición que enviaron esta semana al Datt manifestando inconformidades con respecto al plan de movilidad de la zona turística, se convocó la caravana de protesta pero aunque la idea es buscar la resolución de los problemas de los barrios, la JAC de El Laguito manifiesta que esa no es la manera de darle solución a las problemáticas.



“Desde la JAC de El Laguito manifestamos el desacuerdo de los residentes con la protesta y por ello decidimos no participar. Consideramos que esa no es la manera de proceder, lo que tenemos que hacer es hablar con las entidades y tampoco debemos ponerle todo el peso y la culpa de lo que pasa en el barrio al alcalde, en la comunidad también hay indisciplina”, explicó a El Universal, Patricia Zablatzky, presidenta de JAC El Laguito. Zablatzky manifiesta que es importante revisar al interior de la comunidad qué es lo que está pasando, cuáles son las falencias que están teniendo los residentes del barrio, y así dar un manejo correcto a la exigencia de los derechos. La posición de la JAC de El Laguito es que el diálogo es la solución. “Con protestas no vamos a conseguir nada. Además, estamos en una situación de pandemia y convocar aglomeraciones no es algo que nosotros apoyemos, por eso la comunidad del barrio no se siente identificada con esa protesta”, dijo la líder.

Protesta, ¿una estrategia política? “Esa protesta es un juego político para atacar la administración del alcalde. Porque es un grupo de personas que apoya la revocatoria”, manifestó Patricia.

Este miércoles, la presidenta de la JAC de El Laguito tuvo una reunión con el alcalde William Dau, en la cual le manifestó todas las problemáticas que vive el barrio, principalmente con el espejo de agua, los estancamientos y los problemas de infraestructura producto del deterioro natural al estar en esta zona. “Es la primera vez que salgo alegre de una reunión con un alcalde de Cartagena, siento la confianza de que esta administración sí cumplirá. Le explicamos al alcalde los problemas que tiene el barrio, con el espejo de agua, la infraestructura, el tema del ruido y también le expusimos que muchos policías no intervienen ante situaciones de descontrol en fiestas que se presentan en el barrio”, dijo la líder del barrio. De acuerdo con la presidenta de la JAC, El Laguito tiene problemáticas que expresa de manera independiente a Bocagrande y Castillogrande, por eso no apoyan la protesta. “Sentí confianza, el alcalde Dau prometió que en su gobierno las problemáticas del barrio se solucionarían y así es como pienso que debe hacerse todo, teniendo diálogo con las entidades, no con protestas”, concluyó Zablatzky.

