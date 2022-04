Drama de copropietarios de proyecto de apartamentos en San José de Los Campanos

“El apartamento lo separé en 2017 y la fecha de escritura la tenía programada para diciembre de 2021. Sin embargo, no ha sido cumplida. En mi caso ya está toda la cuota inicial abonada, ya se me venció el crédito hipotecario aprobado con el subsidio de concurrencia del Gobierno. Actualmente estoy por perder el subsidio de vivienda de mi caja de compensación familiar”, dijo Andrés*, quien compró en la torre B, estructura que aún no está levantada.

Yessica*, otra de las personas afectadas, le dijo a El Universal que ella empezó este sueño de tener casa propia en el 2017, pero cinco años después no tiene claridad de los recursos invertidos en el proyecto. “Yo compré ese año y nos hicieron firmar unos papeles donde se estipulaban fechas para pagar las cuotas y metí mis cesantías. Me he acercado allá, he hablado con la coordinadora del proyecto y me han dado pañitos de agua tibia. Se escudan en la pandemia y en permisos”, contó.

Los apartamentos tenían un valor de $106 millones. El Universal intentó obtener respuesta de la constructora Inver Colombia y al cierre de esta edición no fue posible.

Sobre el proyecto

El proyecto ofrece un diseño arquitectónico moderno con excelentes acabados y una gran variedad de zonas verdes, piscina, salón social, parque infantil, juegos para niños, gimnasio saludable, entre otros. Es un conjunto cerrado que constará de varias torres de 15 pisos con vigilancia las 24 horas del día. Los apartamentos tienen un área construida de 41 y metros cuadrados. Los valores oscilan desde $98.000.000 hasta $148.000.000.