Dudas ante estudio que busca actualizar recorrido de las busetas

Ante esto, El Universal dialogó con distintos actores del Transporte Público Colectivo de la ciudad para saber qué piensan sobre este estudio contratado por el DATT. Algunos están a favor y otros tienen objeciones y peticiones. Pedro Gamarra, quien lleva más de 35 años trabajando en el sector del transporte público, señaló que ve con buenos ojos una actualización de las rutas, ya que algunos barrios no cuentan con el servicio por la desaparición de las busetas que cubrían estas zonas.

“Creo que la idea es viable porque, desde que Transcaribe empezó su operación, no ha cumplido con varias de las rutas que se quitaron. El sistema no ha dado abasto y no presta servicio en barrios donde hay una gran cantidad de población”, señaló.

Asimismo, Saimer Sánchez, jefe de recursos humanos de una empresa de transporte público, sostuvo que la idea es viable siempre y cuando con esta propuesta no se busque acabar con el TPC. Lea también acá: Subió la gasolina en Cartagena: Esto puedes hacer para economizar

“En la ciudad impera la informalidad y las autoridades de tránsito no se han dado cuenta del daño gigante que le han hecho a este gremio formal del transporte. Yo no creo que el DATT vaya a darle esa reestructuración a Cartagena en el tema del transporte público, ya que su interés es solamente beneficiar a Transcaribe”.

Por su parte, Hannia Corena, asesora de empresas de transporte público, insistió en que el tema de dicha actualización “es viable siempre y cuando sea un estudio serio y no amañado para dejar a la ciudadanía igual o peor con dependencia del transporte informal de las motocicletas”.