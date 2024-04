“Dumek fue irresponsable al quitar pico y placa de mediodía”: sindicato de taxis

El presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena, Frank Sánchez, se pronunció sobre la reciente decisión de la Alcaldía de Cartagena de eliminar el pico y placa para vehículos particulares de 12 del mediodía a 2 de la tarde.

Sánchez manifestó su rechazo a esta medida, argumentando que fue tomada de forma unilateral y sin consultar a los sectores afectados, específicamente al gremio de taxistas. Lea: Dumek modifica pico y placa para particulares, aplicará desde este viernes

“Nosotros somos muy respetuosos pero representamos a las asociaciones de taxistas y como sindicato no estamos de acuerdo con ese decreto, el alcalde tomó la determinación de forma unilateral, no hubo previa socialización ni mesas de diálogo con todas las partes impactadas, nosotros como prestadores del servicio seremos los más afectados”, expresó Sánchez. Lea: “Es falso, no hay cámaras de fotomultas”: sindicato de taxistas de Cartagena