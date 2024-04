Dumek pedirá a gobierno Petro que termine obras costeras o que se las entregue

“Mañana -martes- estará el director de Valorización y la secretaria de Turismo en la Ungrd en Bogotá para resolver ese tema de una vez por todas. Urge resolverlo y que nos digan si la obra se va a terminar, o si no se va a terminar, pues para nosotros tomar control de ella. Necesitamos que nos entreguen la obra como sea que se encuentre”, expresó Turbay.

“El proyecto tiene un avance del 92%. Seguimos en los fosos de succión de la calle 8 y 10, eso es lo que podemos ejecutar. Hace dos semanas, la Ungrd en Cartagena nos dijo que estaban a la espera de poder ilustrar al nuevo director y recibir instrucciones. Todavía no hemos recibido noticias de la Ungrd sobre la ampliación o no del proyecto”, aseveró Monzón. Le puede interesar: Lo que hace falta para terminar el megaproyecto de Protección Costera

El alcance actual del megaproyecto vence el 21 de mayo. Para después de ese mes, cuando se adicionen los dineros, faltarían los rellenos de arena y escolleras de las playas 1, 2 y 3 . Asimismo, la estación de bombeo de la calle 6 y el box culvert de la calle 6 hasta la 4.



Cabe mencionar que hace menos de 15 días el mandatario de los cartageneros manifestó que “el proyecto está remal”. Y añadió: “Tuve un momento de controversia con ese ingrato personaje que ya no está en la Ungrd, su anterior director (Olmedo López), porque desde el primer momento en que conversamos con él, supimos que no era la persona idónea para resolver el problema, además que no le interesaba”.