El COVID-19 está en aumento, Distrito pide no bajar la guardia

Debido a la reactivación de varios sectores económicos y la realización de varias actividades por parte de la ciudadanía, los casos de COVID-19 han aumentado en los últimos días en la ciudad.

Es por eso que la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y sobre todo a cuidar a los adultos mayores.

“En la actualidad tenemos un total de 24 mil notificaciones de COVID-19, a corte de 7 de octubre, de los cuales 22 mil son casos recuperados, que corresponden al 94% de todas las notificaciones. Tenemos un total de casos activos de 669, y posterior a la implementación de las nuevas medidas se vienen presentando un aumento de los casos, que son de 100 y 120 casos promedio”, manifestó Johana Bueno, directora del Dadis.

(Lea nota relacionada: Repunte en casos activos de COVID-19 en Cartagena).

Hasta hoy, Cartagena presenta una positividad del 12%, debido a que por cada 100 pruebas realizadas, el 12% dan positivas.

“Un aspecto que nos ha llamado la atención es el comportamiento particular en barrios donde no teníamos aumento significativo de casos como El Prado, Las Gaviotas y El Socorro. Estos 3 barrios si hacemos un comparativo cuando presentamos el primer pico no presentaban notificaciones que nos llamaran la atención. Estamos trabajando para lograr una contención y evitar que se propaguen”, agregó Bueno.

(Lea: Salvavidas, rescatando bañistas pero sin recibir pagos).

Bueno indicó que de acuerdo a las proyecciones, se tiene previsto un aumento significativo de casos para finales de octubre y principio de noviembre. “Consiste en que si nosotros como ciudadanía no acatamos las medidas de tipo no farmacológicas, como lo son el uso de tapabocas, lavado de manos, mantener el distanciamiento social, los números de contagios se van a disparar y están proyectados para la última semana del mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre”, enfatizó.

Desde el Dadis se hizo un llamado a la población a cuidar a los adultos mayores, ya que en el mes de octubre se han presentado 7 fallecidos, es decir uno por día.