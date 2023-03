“El ministro de Transporte nos ha puesto una lápida”: Comité Antipeajes

Las recientes declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes sobre el cobro de peajes y los cuestionamientos que este tuvo contra algunos servidores públicos del país por presuntamente apoyar a los comités que piden el desmonte de esas casetas, generó opiniones contra el Gobierno de Gustavo Petro. Lea: Mintransporte denunciará disciplinariamente a secretaria del Interior

En una rueda de prensa realizada en Barranquilla el pasado sábado, el jefe de la cartera de Transporte anunció que hoy denunciaría fiscal y disciplinariamente a Ana María González-Forero, secretaria del Interior y alcaldesa (e) de Cartagena. También le puede interesar: “Que lo trasladen”: protesta en peaje de Marahuaco cumple 12 días

“La alcaldesa encargada de Cartagena dijo que apoyaba el comité en contra del peaje. El lunes la voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros nos hemos sentado no para no pagar sino porque aquí hay algo que revisar”, puntualizó.